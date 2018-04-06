Ruslar Akkuyu projesinde kararlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

"TEK DE YAPARIZ"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, projeyi tamamlamak için kararlı olduklarını vurguladı.

Bakan Novak, "Başka yatırımcı bulamazsak bile Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını tek başımıza tamamlayabiliriz." diye konuştu.

Novak, Rus doğalgaz devi Rosatom'a ait bir şirkete atıfta bulunarak, "Zaten 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Eğer bir yatırımcı bulamazlarsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor" dedi.