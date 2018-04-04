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Ruslar çakma Bugatti yaptı

Rus tasarımcı Vyaçeslav Aleksandrov, yeni süper spor otomobil Lada Questa’nın görsellerini sundu.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 09:36..
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Ruslar çakma Bugatti yaptı

Yeni arabanın tasarımında Lada Xray ve Lada Vesta modellerinin hatları temel alındı, yani Rus otomotiv şirketi AvtoVAZ'ın kurumsal tasarımının X şeklindeki özellikleri gözlendi.

Ruslar çakma Bugatti yaptı

GÖRENLER 'ÇAKMA BUGATTİ' DEDİ

Yeni tasarımı gören otomobil severler, tasarımcının Lada modelleri ile Bugatti süperspor otomobilinin melezini yaptığı yorumunda bulundu.

Sputnik'in haberine göre tasarımcı Aleksandrov açıklamasında, 3D modelleme programınlarının yaygın hale gelmeye başladığı 2002'den beri otomobil tasarımıyla uğraştığını belirterek, "Aslında otomobil tasarımı benim bir hobbim. Gerçi birkaç sipariş de aldığım oldu. Gerçek mesleğim ne 2D ne de 3D grafikle ilgili, tamamen farklı alanda çalışıyorum." dedi.

Ruslar çakma Bugatti yaptı

'BUGATTİ'NİN TASARIMINA SOĞUK YAKLAŞIYORUM'

Yerel oto sanayini gerekene düzeye çıkarma isteğinin, Lada için çizdiği tasarımda kendine ilham olduğunu dile getiren Aleksandrov, Lada Questa'nın Bugatti modelleriyle karşılaştırılıyor olmasını da şu sözlerle değerlendirdi: "Benzerlik tamamen tesadüf, çünkü Bugatti'nin tasarımına karşı soğuk yaklaşıyorum."

Ruslar çakma Bugatti yaptı

Projelerinin hayata geçirilme olasılığını da değerlendiren Rus tasarımcı, "Projeler hayata geçirilebilir. Gerçi bunun için tasarımları daha üretime uygun hale getirmek gerekecek." dedi.

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