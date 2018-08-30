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Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peşinde

Türk ve Rus bilim insanları Antalya'da 2547 metre yükseklikte bir gözlemevi inşa etti.

DHA | 30.08.2018 - 11:35..
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trh

Türk ve Rus bilim insanları, Antalya'da 2547 metre yükseklikte kurulu, dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG), Ruslara ait RTT 150 teleskobuyla yeni galaksi keşifleri için çalışma başlattı.

Türkiye'de, 1980'li yıllarda Ankara, İstanbul, Ege ve Boğaziçi üniversiteleri ile ODTÜ'de görevli bilim insanlarından oluşan ekibin belirlediği 17 dağ arasından 'en iyi yer' seçilen ve 541 milyon TL bütçeyle 1997'de açılışı yapılan TUG'da, Rus ve Türk bilim insanları yeni galaksi keşifleri için ortak çalışma başlattı.

GALAKSİ KEŞİFLERİ İÇİN KULLANILACAK

Gözlemevinde kurulu, Rusya'ya ait RTT 150 teleskobu, Rusya'nın gelecek yıl uzaya göndereceği yüksek enerji uydusuyla birlikte galaksi keşifleri için kullanılacak.

TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, Rusya Federasyonu'nun gelecek yıl uzaya yeni uydu göndereceğini belirterek, bu yüksek enerji uydusuyla yeni galaksi keşiflerinin yapılmasının beklendiğini söyledi. Prof. Dr. Özdemir, RTT 150 teleskobuyla da bu keşiflerin yer tabanlı olarak optik gözlemlerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peşinde

Çok sayıda yeni galaksi keşfinin yapılmasının beklendiğini aktaran Prof. Dr. Sacit Özdemir, "RTT 150 teleskobu da bu keşiflere adanacak. Yani zamanının büyük kısmı, Rusya'nın göndereceği bu uyduya adanacak. Ama Türk bilim insanlarının da bu keşiflere dair gözlem yapmasını istiyoruz. Yeni galaksi keşifleri yapacak ekipte Türkler de olacak." dedi.

"ŞU AN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA"

RTT 150'nin yeni galaksi keşiflerine yönlendirilecek olması nedeniyle camiadaki diğer gök bilimcilerin orijinal çalışmalarına ait tayfların alınamayacağını kaydeden Prof. Dr. Özdemir, "O yüzden bir teleskop daha talep ettik. Bize ait olmasını istiyoruz. Proje teklifimizde 2,5 metre çapında 82,5 milyon TL değerinde yeni bir teleskop talebimiz var. Şu an değerlendirilme aşamasında." diye konuştu.

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