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Rusya 13 Ukraynalı diplomatı ülkesinden çıkarıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus Diplomatlarının Ukrayna’dan çıkarılmasına karşılık olarak 13 Ukraynalı diplomatın ülkeden gönderileceğini açıkladı.

İHA | 30.03.2018 - 22:12..
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkedeki Ukraynalı diplomatların 7 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

"KARŞILIK VERİYORUZ"

Açıklamada, "Bazı devletler Rus diplomatları İngilterenin kanıtlanmamış iddialarına, makul olmayan taleplerine yanıt olarak sınır dışı etmişti. Buna ilişkin olarak o devletlere misilleme karşılık veriyoruz" denildi.

Öte yandan, Rusya, birkaç AB ülkesinin Moskova’da bulunan diplomatlarını ülkeden çıkarma kararı almıştı. Rusya ABD’nin St. Petersburg’daki Başkonsolosluğunu kapatmış, 60 diplomatını da geri gönderme kararı almıştı.

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