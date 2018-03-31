Rusya 49 diplomatı kovdu

Kosova'da 6 FETÖ'cüyü başarılı bir operasyonla gözaltına alıp Türkiye'ye getiren MİT, benzer operasyonlara imza atabilir.

Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler için tehlike çanları çalıyor

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FETÖ'nün Balkan yapılanmasında ayrıntılar ortaya çıktı

MİT'in Kosova istihbaratıyla ortak düzenlediği operasyonla yakalanan 6 örgüt mensubunun Türkiye'ye getirilmesi sayesinde, örgüte ağır bir darbe daha vurulmuş oldu.