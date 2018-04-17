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Rusya ABD İngiltere ve Fransa'ya siber savaş açıyor

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bombalamasının ardından sakinliğini koruyan Rusya, batıya sanal dünyadan cevabını verecek. Rus hacker'lar önemli kurumlara siber saldırı planlıyor.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 08:58..
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Rusya'nın Suriye konusunda batı ile yaşadığı gerilim, sanal dünyaya da taşındı. Rus bilişim uzmanları ve bir grup hacker stratejik olarak önemli pozisyonda bulunan İngiliz, Fransız ve ABD'li şirketlerin, kamu kurumlarının veri tabanlarına sızma girişimi planlıyor.

Rusya ABD İngiltere ve Fransa'ya siber savaş açıyor

SANAL SALDIRI

ABD ve İngiltere'de yetkililer Rusya'nın siber saldırı hazırlığında olduğunu ve devlet kurumları ve hatta evlere kadar pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Rus hacker'ların dünya genelinde milyonlarca bilgisayara girmeyi planladığı belirtilirken, router (yönlendirici), switch ve güvenlik duvarlarını aşarak sistemleri savunmasız bırakmayı planladığı kaydedildi.

Rusya ABD İngiltere ve Fransa'ya siber savaş açıyor

GÜÇLÜ SALDIRI HAZIRLIĞI

Rusların sadece sistemleri çökertmek için saldırı düzenlemediğini belirten yetkililere göre uzun vadede hacker'lar sadece kişisel bilgileri çalmayı planlamıyor; aynı zamanda yakın gelecekte yapacağı saldırılar için sızdığı bilgisayarları 'zombi'ye çevirip saldırıda bu bilgisayardan da faydalanmayı öngörüyor.

Rusya ABD İngiltere ve Fransa'ya siber savaş açıyor

İNGİLTERE ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR

Rusya'nın kuvvetle muhtemel siber saldırısı Londra hükümetinin de gündemindeydi. Theresa May hükümeti, Rusya’daki bilgisayar ağlarına saldırmak için 1.9 milyar sterlin kaynak ayırarak siber saldırılar il mücadele eylem palnını yürürlüğe sokmayı amaçlıyor.

Londra yönetimi, ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına Rusya tarafından siber saldırı yapılmasını bekliyor. Rusya daha önce de ABD'ye güçlü siber saldırılar gerçekleştirmişti.

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