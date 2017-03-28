Rusya banka iflasları nedeniyle 100 milyar ruble kaybetti

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Hayır'cı İzmirli: Evet verenler Müslüman değil

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Teröristlerin barınak ve sığınakları imha edildi

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Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in terör örgütüne bulaştığını ve bu yüzden üye olma haklarını kaybettiklerini söyledi.

Etna yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarını değerlendirirken Atatürkçülük vurgusu yaptı.

Dursun Özbek: Üyelerimiz Atatürkçü olmak zorunda

Kahramanmaraş'ta özel bir okulda görev yapan öğretmen, öğrencilerini motive etmek için kapıda karşılıyor.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan astsubay Gökhan Altınalana, memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı.

Halk oylaması için oy verme işleminin dün başladığı altı Avrupa ülkesinde toplam 37 bin 782 seçmen oy kullandı

Yurt dışında ilk gün 37 bin 782 seçmen oy kullandı

1 Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili Lüks araç tutkusu olan Mustafa Ceceli, yeni aracı için toplam 2,5 milyon lira ödedi.

2 ORC'nin son referandum anketi Türkiye'nin kaderini değiştirecek oylamaya 19 gün kalırken rakamlar da netleşmeye başladı.

3 Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki 'hayır' çadırını ziyaret etti.

4 İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin saçlarının çoğu açık olan kızlarla poz vermesi, ülkenin bir numaraları gündem maddesi oldu.

5 Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE A Milli Takımımızın Moldova'yı 3-1 yendiği maçta Emre Mor'un çalımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

6 Çamlıca Camii BBC belgeselinde Her aşaması haber yapılan, görüntülenen caminin o heybetli görüntüsü İngiliz kameramanın gözüyle ortaya çıktı.