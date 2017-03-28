Rusya banka iflasları nedeniyle 100 milyar ruble kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen “Rus Bankacılar Birliği” konferansında konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus bankacılık sektöründe geçtiğimiz yıl yaşanan kayıplar nedeniyle devlet bütçesinden mali destek sağlamak zorunda kaldıklarını belirtti.
100 MİLYAR RUBLE KAYIP
Geçtiğimiz yıl bankacılık sektöründeki iflaslar ve sorunlar nedeniyle devlet bütçesinden yaklaşık 100 milyar ruble (yaklaşık 1,8 milyar dolar) harcandığını anlatan Siluanov, “Elbette hükümet olarak ülkenin bankacılık sektörüne dair endişelerimiz var.” ifadelerini kullandı.
Konferansta söz alan bir başka isim Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ise, Rus bankacılık sistemindeki sorunlu kurumlara yönelik temizliğin 2 ila 3 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.