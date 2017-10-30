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Rusya: Bitcoin hiçbir zaman rublenin yerine geçmeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bitcoinin Rusya’da hiçbir zaman rublenin yerine geçemeyeceğini ve ona güvenilmeyeceğini duyurdu.

30.10.2017 - 10:09
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Siluanov “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bitcoin Rusya Federasyonu’nun para birimi değil. Ona hiçbir zaman güven duyulmayacak” dedi.

"SADECE PARA TAKASINDAN İBARET"

Bitcoinlerin sadece para takasından ibaret olduğunu belirten Bakan, “Bu sadece profesyonellerin ve kripto para endeksinin ne tarafa doğru büyüyüp düşeceğini anlayanların çalışabileceği araçtır. Bu yüzden, hiç şüphesiz ki, ödeme temelinde hep ruble olacak. Kesinlikle, bizde hiçbir kripto para işlemeyecek” dedi.

RUBLE KURU DEĞİŞMEYECEK

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Bakanlığı’nın sene sonuna kadar ruble kurunda ciddi değişiklikler beklemediğini de kaydetti.

Siluanov, “Bu sene son aylarda elde ettiğimiz ruble kurunda ciddi değişiklikler planlamıyoruz. Sene sonunda da değerlerin aynı olmasını bekliyoruz” dedi.

Aynı zamanda, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de 2017 sonuna kadar ruble kurunda düşüş yaşanmayacağını vurguladı.

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