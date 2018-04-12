Rusya, BMGK'yi toplantıya çağırdı

5Rus turistler Türkiye'den vazgeçmiyor
Türkiye, Rusların turizmde en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında yeniden liderliğe yerleşirken, bu yıl da artış trendinin sürmesi öngörülüyor.
6Fenerbahçe'den MHK'ye itiraz
Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının yan hakemi Cevdet Kömürcüoğlu’na 29. haftada görev verilmemesine tepki gösterdi.
7Ağrı'da terör operasonu
Ağrı'da güvenlik güçleri ile çatışmaya giren bir terörist şemsiyesiyle birlikte öldürüldü.
1Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum
Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.