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Rusya, BMGK'yi toplantıya çağırdı

Dünyada son günlerde baş döndüren bir Suriye trafiği yaşanıyor.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 21:55..
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Rusya, BMGK'yi toplantıya çağırdı

Bu kapsamda Rusya'nın son hamlesi Suriye için BMGK'yi toplantıya çağırmak oldu.

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