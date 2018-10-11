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Rusya DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın batılı ülkelerin sorumsuzluğundan dolayı kimyasal silah elde ettiğini savundu.

İHA | 11.10.2018 - 03:40..
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Rusya DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını açıkladı

DEAŞ'ın kimyasal silah elde ettiğini ileri süren Rusya, sebebini ise batılı ülkelerin probokasonları ve sorumsuzluklarına bağladı.

"ÇATIŞMADA KULLANDILAR"

Bakanlık açıklamasında DEAŞ’ın elde ettiği kimyasal silahları El Nusra terör örgütü ile gerçekleştirdiği bir çatışmada kullandığını kaydetti.

Yapılan açıklamada, çatışmalarda bazı 'Beyaz Baretliler' sivil savunma örgütü çalışanlarının da öldürüldüğü aktarıldı.

Rusya DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını açıkladı

Rusya DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını açıkladı VİDEO

RUSYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Batılı ülkeleri suçlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu tür sorumsuz eylemlerin sonucu olarak zehirli maddeler, eylemlerini tahmin etmenin imkansız olduğu DEAŞ teröristlerinin eline geçti" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık duyurusuna ek olarak kimyasal silahların varillerinin görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf ve bir video yayınladı.

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