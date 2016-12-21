Rusya Devlet Duması'nda Karlov için saygı duruşu

Bugünkü oturumuna öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlanan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin konuşma yaptı.

"TERÖRÜ ANCAK BİRLİK OLARAK YENEBİLİRİZ"

Başkan Volodin, konuşmasında Karlov'un Rusya'yı temsil etme görevini yerine getirirken öldürüldüğünü vurguladı. Karlov suikastını uluslararası toplumun sırtından bıçaklanması olarak tanımlayan Volodin, "Teröristler menfur görevlerini yerine getirdi ve bizler, Türkiye'de ülkemizi temsil eden bir dostumuzu kaybettik. Terörü ancak birlik olarak yenebiliriz. Parlamenterler bunun için ellerinden geleni yapmalılar" dedi.

Volodin, Duma'nın bugün dünya parlamentolarına barışı daha etkili şekilde koruma, terörle mücadele etme ve diplomatik temsilcilerin öldürülmesine müsaade etmeme çağrısı yapmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi.