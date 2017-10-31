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Rusya Devlet Sözcüsü'nden ABD'de soruşturma açıklaması

Rusya Devlet Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcılarına açılan soruşturmada Rusya'nın suçlanmadığını açıkladı.

31.10.2017 - 16:12
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki eski yardımcısına karşı açılan davada, Moskova'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yolunda hiçbir ithama yer verilmediğine dikkat çekti.

Rusya Devlet Sözcüsü'nden ABD'de soruşturma açıklaması

PARA AKLAMA İLE SUÇLANIYORLAR

Trump'ın 2016 seçim kampanyasının eski yöneticisi olan Paul Manafort ve bir başka yardımcısı Rick Gates, seçim kampanyasına olası Rus müdahalesini soruşturan yetkililer tarafından dün kara para aklama ile suçlandılar.

Rusya Devlet Sözcüsü'nden ABD'de soruşturma açıklaması

Beş aydır süren ve seçimi Trump'ın lehine etkileme amaçlı olası Rus müdahalesine ilişkin soruşturmada, Manafort'a atfedilen suçlamaların Rusya ile değil, Ukrayna'nın eski hükümetiyle ilgili olduğu görüldü.

İDDİANAMEDE RUSYA İLE İLGİLİ SUÇLAMA YOK

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, iddianamede Rusya'ya yönelik suçlamalar bulunmadığının dikkat çekici olduğunu ve Moskova'nın zaten Amerikan seçimlerine asla müdahale etmediğini savunageldiğini söyledi. "Sıralanan suçlamalarda Rusya'nın adı hiç geçmiyor. İddialarda başka ülkeler ve başka kişiler yer alıyor." dedi.

SEÇİMLERE MÜDAHALE AÇIKLAMASI

İddianameyi, Amerikan seçimlerine müdahale etmedikleri yolundaki ısrarlı itirazlarının haklı çıkması olarak mı gördükleri sorusuna Peskov şu yanıtı verdi: "Moskova hiçbir zaman kendisini suçlu hissetmedi ki, şimdi aklanmış hissetsin." dedi.

Peskov, soruşturmanın ABD'nin bir iç meselesi olduğunu, Rusya'nın bu konuyla ilgisi bulunmadığını ancak uzaktan ilgiyle izlediklerini söyledi.

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