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Rusya dün düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı

Rusya dün Suriye'de düşürülen uçakla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 11:56..
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, dün düşürülen Rus askeri uçağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Petrenko, "Rusya Soruşturma Komitesi'nin ana askeri soruşturma dairesi İl-20 uçağının düşüşüyle ilgili soruşturma başlattı." diye konuştu.

Ayrıca Petrenko uçağın düştüğü bölgede soruşturmacı ve kriminologların Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile birlikte olay yerinde detaylı araştırma yaptığını da sözlerine ekledi.

Rusya dün düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı

İSRAİL HİZBULLAH VE SURİYE HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTTU

Dün Rus İl-20 uçağı Suriye'de düşürülmüş Rusya İsrail'i suçlamış, İsrail ise Hizbullah ve Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu.

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