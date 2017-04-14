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Rusya Kiev'deki Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılacak 62. Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak.

14.04.2017 - 09:44
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Ukrayna’nın, Rusya’yı temsilen yarışmaya katılacak olan sanatçı Yuliya Samoylova’ya ülkeye giriş yasağı koymasının ardından Moskova, bu yılki yarışmaya katılmayacağını ve televizyondan da yayınlamayacağını açıkladı.

UKRAYNA'YA GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI

Samoylova’nın, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da izinsiz konser vermesi yüzünden, Ukrayna’ya girişi yasaklanmıştı.

Rusya Kiev'deki Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak

Stalin’in 1944’te Kırım Tatarlarını bir gecede trenlere doldurarak yurtlarından sürgün etmesini konu alan şarkı ile Ukrayna’nın geçen yılki yarışmayı kazanması, yine Moskova’nın tepkisine yol açmıştı.

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