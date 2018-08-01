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Rusya petrol üretiminde dünya liderliğini korudu

Rusya, günlük 10 milyon 973 bin varillik üretimiyle mayısta dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu.

AA | 01.08.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Rusya'nın mayısta günlük 10 milyon 973 bin varil petrol üretimiyle dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunu koruduğu bildirildi.

MAYIS AYINDA 46,5 MİLYON TON ÜRETİM

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, mayısta ABD'nin günlük 10 milyon 442 bin varil, Suudi Arabistan'ın ise günlük 10 milyon 15 bin varil petrol ürettiği belirtildi.

Rusya'nın temmuzda petrol üretimini günlük 240 bin varil düzeyinde artırdığı kaydedilen açıklamada, "Rusya mayısta toplam 46,5 milyon tona eşdeğer günlük ortalama 10 milyon 973 bin varil petrol üretti. Böylelikle Rusya mayısta dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunu korudu." ifadeleri kullanıldı.

HEDEF GÜNLÜK 200 BİN VARİLDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından 23 Haziran'da Viyana'da yapılan toplantı sonrası petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varılmış, bu çerçevede Rusya da üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde yükseltmeyi hedeflemişti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üretim kısıntısı anlaşmasının güncellenmesi nedeniyle petrol üretim tahminlerini bu yıl yaklaşık 3,5 milyon ton artırarak 551 milyon tona yükselteceklerini bildirmişti.

ABD'NİN ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİK DEVRİM

ABD’nin petrol üretimi, ülkedeki geleneksel rezervlerin tükenmeye başlamasıyla Kasım 1970'ten itibaren düşüşe geçmiş ve Eylül 2008'de günlük 3,9 milyon varile kadar gerilemişti.

Ancak daha sonra ulaşması zor olan kaya petrolü, teknolojik gelişmeler sayesinde çıkarılmaya başlamış ve ülkede petrol üretimi yeniden yükselişe geçmişti.

Bu kapsamda ABD'de petrol ihracatına yönelik yaklaşık 40 yıl devam eden kısıtlamalar Aralık 2015’te kaldırılmıştı.

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