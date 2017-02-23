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Rusya: Propaganda ekibimiz var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin propaganda yaptığını açıkladı.

23.02.2017 - 23:11
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Rusya: Propaganda ekibimiz var

Açıklama, Batılı devletlerin Rusya'yı siber saldırılarla suçlamasının ardından geliyor.

ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasında Rus siber saldırılarının rol oynadığı iddia edilmişti.

AVRUPA İSTİHBARAT SERSİVSLERİ DE RUSYA'YI SUÇLUYOR

Avrupa istihbarat servisleri de Moskova'yı Avrupa'daki hükümetleri istikrarsızlaştırmaya ve seçimleri siber saldırılar ve yalan haberlerle etkilemeye çalışmakla suçluyorlar.

Rusya ise başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettikleri iddiasını reddediyor.
Shoigu, Parlamento'nun alt kanadına yaptığı açıklamada, bu ekipte görev alan yeni askerlerin eskisine göre daha etkili olduklarını söyledi.

RUSYA İLK KEZ PROPAGANDA YAPTIKLARINI KABUL ETTİ

TASS haber ajansı Shoigu'nun "Propaganda akıllı, yetkin ve etkili olmalı" dediğini aktardı. Shoigu, ekibin ne zaman kurulduğuna dair bilgi vermedi.
Pek çok ülkenin ordusu, propagandayı modern savaş taktiklerinin bir parçası olarak görüyor.

Soğuk Savaş döneminde hem Sovyetler Birliği hem de Batılı ülkeler propagandayı, uluslararası topluma ideolojilerini yaymanın bir aracı olarak kullandılar.

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