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Rusya, S-500 füze savunma sistemini başarıyla test etti

Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiği duyuruldu.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 23:00..
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Rusya, S-500 füze savunma sistemini başarıyla test etti

ABD kaynaklı televizyon CNBC'nin haberine göre, dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500, yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu. S-500 önceki testlerde 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurmuştu.

"ABD UÇAKLARINI VURABİLİR"

Haberde, "Rusya, 'karadan havaya' füze sisteminin hipersonik füzeler, hava araçları ve insansız hava araçları ile ABD'li F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını önleyebileceğini doğruladı. S-500, Kremlin'in birkaç hedefe nokta atışı yapma imkanlarını arttıracak" dendi.

Rusya, S-500 füze savunma sistemini başarıyla test etti

S-500 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

'Karadan havaya' savunma füze sistemi olan S-500, artırılmış menzil ve irtifa potansiyeli sayesinde balistik füzeler dışında uçak ve helikopter gibi aerodinamik hedefleri ve kruz füzelerini vurma yeteneğine sahip.

600 kilometre menzile sahip sistem, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurma kapasitesine sahip. S-500'ler, süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebilecek.

S-500 füze savunma sistemi, özellikleri açısından selefi S-400 ve ABD yapımı muadili Patriot Advanced Capability 3 sistemlerinin oldukça üstünde olacak.

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