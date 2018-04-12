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Rusya: Savaş istemiyoruz ancak ABD çok kabadayı

ABD hakkında "Çok kabadayılar" diyen Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Savaş olasılığını gözardı edemeyiz" dedi.

AA | 12.04.2018 - 22:15..
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Savaş tehlikesini önlemek için çalıştıklarını dile getiren Rus temsilci Nebenzia, Suriye'ye karşı askeri harekattan kaçınmaya çağırdı. ABD-Rusya arasında çatışma çıkmasının olasılık dışı olmadığını belirten Nebenzia, "Ordumuz hazır" dedi.

Rusya: Savaş istemiyoruz ancak ABD çok kabadayı

"ÇOK KABADAYILAR"

Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ancak ne yazık ki, Washington'dan gelen mesajları göz önüne aldığımızda, hiçbir olasılığı gözardı edemeyiz. Çok kabadayılar" diye konuştu.

Nebenzia, "Onlar orada, Suriye'de olduğumuzu biliyorlar, herhangi bir tehlikeli gelişmeyi önlemek için uygun kanallar olmasını diliyorum. Gerilimin artıp çatışma çıkması tehlikesi, Suriye'ye saldırıdan daha da yüksek, çünkü ordumuz orada. Bu yüzden durum çok tehlikeli. Bizim önceliğimiz ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışmayı önlemek ama bu çatışma çıkması da olasılık dışı değil" dedi.

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