Rusya: Suriye'de ABD ile işbirliğine tamamen hazırız

Rusya'dan sürpriz ABD çıkışı geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iç savaş ülkesi Suriye'de farklı pozisyonlarda yer aldıkları ABD ile işbirliği için tamamen hazır olduklarını duyurdu.

RUSYA'NIN ESAD DESTEĞİ

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Şam rejimi ve Beşar Esad'ın en büyük koruyucusu konumundaki Rusya, 2015'te askeri operasyonlara girişmiş ve rejimin alanını genişletmesinde başrol oynamıştı.

ABD YPG'YE DESTEK VERİYOR

Muhaliflerin yanında yer alan ABD ise, bir süre sonra sahadan çekildi. Ancak geçen yıldan bu yana terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek veriyor.

RUSYA VE ABD KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Rusya ve ABD, son olarak Trump yönetiminin savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle Şayrat Hava Üssü'nü vurmasıyla karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.

Washington, söz konusu saldırıyı Şam rejiminin İdlib'de kimyasal katliam yapması üzerine gerçekleştirmişti. Kimyasal saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı en az 89 kişi yaşamını yitirmişti.