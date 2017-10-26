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Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil füzenin testlerine başlandı.

26.10.2017 - 06:44
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Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor.

FRANSA'YI YOK EDECEK GÜÇTE

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2 Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

RUSYA'NIN ASKERİ HARCAMALARI 2 KAT ARTTI

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi.

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

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