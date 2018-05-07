taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2463
EURO
5,0795
ALTIN
179,57
PETR
74,9600

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin tehditlerine aldırış etmeden hava savunma sistemini Rusya'dan alacağını belirtmesi, Putin'i harekete geçirdi. Rus devlet adamı S-400 üretimini hızlandırdı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 00:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

ABD'nin "S-400 alımını Rusya'dan yaparsanız yaptırım uygularız" tehditlerine aldırış edilmedi. Erdoğan'ın net kararını açıklaması sonrası, Rusya S-400 üretiminde gaza bastı.

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

MOSKOVA'DA HAREKETLİ GÜNLER

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacak olmasını, 'endişe kaynağı' olarak gören ABD Savunma Bakanı James Mattis'in tehditleri, kimsenin gözünü korkutmadı.

Putin ile anlaşmaya vardığını ve geri adım atmayacağını belirten Erdoğan'ın ABD karşısındaki duruşu Rusya'nın harekete geçmesine neden oldu.

Moskova'da alınan karar ile S-400 üretimi hızlandı.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

TELİMAT 2019'DA

Rusya lideri Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin’e göre daha önce 2020’nin mart ayında tamamlanması gereken S-400’lerin teslimatının şu anda 2019’un sonunda yapılacak.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, geçtiğimiz ay Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının teslimat tarihini açıklamıştı; "Temmuz 2019."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmak" dedi.
Başbakan, İş Sağlığı Kongresi'nde konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Hedef sıfırlı ölümlü iş kazası" dedi.
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi de hastaneye sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

0
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM