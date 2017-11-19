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Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

Rusya'nın, içerisinde gelişmiş bir radar istasyonu bulunan yeni A-100 Premier modeli uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiği duyuruldu.

19.11.2017 - 05:23
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov'un sevkiyatının 2019'da başlanacağını söylediği A-100Premier uçağının, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Uçuşa dair başka bilgi paylaşılmadı.

Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

UÇAN RADAR'IN ÖZELLİKLERİ

A-100 Premier, uçakları havadaki hedeflerin yerini tespit edip onlara eşlik edebilmelerinin yanı sıra avcı ve bombardıman uçaklarının hava, kara ve denizdeki hedeflerine yönlendirilmesi için de kullanılıyor.

Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

Söz konusu uçakların içerisinde verilerin alınıp iletilmesini sağlayan gelişmiş birer radaristasyonu yer alıyor.

Uçak bu nedenle 'uçan radar' olarak da anılıyor.

Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

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