Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov'un sevkiyatının 2019'da başlanacağını söylediği A-100Premier uçağının, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Uçuşa dair başka bilgi paylaşılmadı.

UÇAN RADAR'IN ÖZELLİKLERİ

A-100 Premier, uçakları havadaki hedeflerin yerini tespit edip onlara eşlik edebilmelerinin yanı sıra avcı ve bombardıman uçaklarının hava, kara ve denizdeki hedeflerine yönlendirilmesi için de kullanılıyor.

Söz konusu uçakların içerisinde verilerin alınıp iletilmesini sağlayan gelişmiş birer radaristasyonu yer alıyor.

Uçak bu nedenle 'uçan radar' olarak da anılıyor.