Rusya, Ukraynalı ayrılıkçıların pasaportlarını tanıyacak

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören kararnamenin Minsk Anlaşması’na aykırı olmadığını savundu.

KARAR İNSANİ GEREKÇELERLE İMZALANDI

Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözde Donetsk Cumhuriyeti ve Lugansk Cumhuriyeti pasaport ve belgelerinin Rusya’da geçerli olmasını sağlayan kararı insani gerekçelerle imzaladığını bildirdi.

MİNSK ANLAŞMASINA AYKIRI DEĞİL

Kiev’in Donbas’a uyguladığı ablukadan dolayı bu kararın alındığına dikkat çeken Peskov, kararın Minsk Anlaşması’na aykırı olmadığını ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hafta sonu Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

POROŞENKO TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise "Bu, benim için Rusya’nın uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesinin ve Rus işgalinin başka bir kanıtıdır" diyerek karara tepki göstermişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, kararın Minsk Anlaşması'na aykırı olduğunu söylemişti.