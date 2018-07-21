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Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

Rusya, modernize edilen yeni balistik füze savunma sistemini test etti. A-235 füze sistemi savunmanın yanında bölge kontrolü için de tasarlandı.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 05:03..
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Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

Rusya, Kazakistan'daki Sary-Shagan eğitim serisinde, modernize edilen yeni balistik füze savunma sistemiyle atış yaptı. Başarıyla sonuçlanan testin görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.

Rusya savunma sistemi A-235'i test etti VİDEO

UZAY SALDIRILARINA KARŞI DA KORUYACAK

Balistik füze savunma sisteminin test atışını başarıyla tamamlamasının ardından General Andrey Prikhodko durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Misyon atışının başarıyla yerine getirildiğini belirten General, "Füze belirlenen zamanda hedefe çarptı" dedi.

A-235 füze savunma sistemi, Havacılık Kuvvetleri'nin envanterine de eklendi. Söz konusu sistem, hava ve uzay saldırılarına karşı koruma sağlamak için geliştirildi.

Aynı zamanda, füze saldırılarında uyarı sistemleri görevini görecek ve alan kontrolü için görevler yapacak..

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