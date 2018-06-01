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Rusya ve Abu Dabi ortaklık anlaşması

Putin ve Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahya, Moskova’da görüştü. İkilinin görüşmesinde, stratejik ortalık anlaşmasına imza atıldı.

İHA | 01.06.2018 - 22:57..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Rusya ve Abu Dabi ortaklık anlaşması


STRATEJİK ORTAKLIK İMZALANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Putin ve Al Nahyan, görüşmenin ardından, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

İmzalanan ortaklık anlaşması çerçevesinde iki ülke terörle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı. Bununla birlikte iki ülkenin, barışçıl nükleer, yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda işbirliklerinin de artırılacağının aldı çizildi.

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