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Rusya ve Çin ticarette doları bırakıyor

Rusya ve Çin ticaret arenasındaki dolar gücünü kırmak için resmen harekete geçti. İki ülke ticari ilişkilerini yerli para birimleri ile yapma konusunda anlaştı.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 12:49..
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Rusya ve Çin ticarette doları bırakıyor

ABD'nin dünyaya açtığı ticaret savaşı, elinde patlamak üzere. Adeta dolar ile herkese meydan okuyan ABD'ye Rusya ve Çin'den bir darbe geldi. Dünya ticaretinin kalbi olan Çin, Rusya ile yaptığı ticari ilişkileri yerli paralar üzerinden çevirecek.

Rusya ve Çin ticarette doları bırakıyor

ANLAŞMA SAĞLADNDI

Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda düzenlenen panelde Moskova ve Pekin yönetimlerinin yerel para birimleriyle ticaret hacmini artıracağı belirtildi.

Çin ve Rusya arasındaki ticarette dolar etkisinin kırılması için yerel para birimleriyle ilk ticaretin 2019 yılı başında yapılacak. İlk aşamada 10 milyar dolar değerinde bir yuan fonu oluşturulduğu Rusya tarafından açıklanırken; yerel para birimi ile ticaretin 2019 yılında resmen başlayacağı açıklandı.

Rusya ve Çin ticarette doları bırakıyor

TİCARETTE DEV PAZAR

Dünyanın en büyük ticari pazarlarından olan iki ülkenin karşılıklı olarak birbirleriyle 100 milyar dolarlık hacmi bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda orta vadede bu hacmin 2 katına çıkması planlanırken, yerli para birimi ile yapılacak bu alışverişin, ekonomiye olumlu etki sağlaması ile birlikte doların stratejik gücünün sahada kırılması planlanıyor.

Dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünleri alıcısı olan Çin'in en büyük tedarikçisi Rusya. İki ülke, bu sektörde geleneksel olarak petro-dolar ile yapılan ticareti de yuan cinsine çevirmeye hazır olacağını belirtiyor.

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