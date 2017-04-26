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Rusya ve Libya ekonomik ilişkileri geliştiriyor

Rusya'dan üst düzey bir heyet Libya'da UMH yetkilileriyle enerji, tarım ve ulaşım alanlarında ilişkileri geliştime konusunu görüştü.

26.04.2017 - 15:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Libya'nın başkenti Trablus'ta, Rusya'dan üst düzey bir heyetin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileriyle enerji, tarım ve ulaşım alanlarında ilişkileri geliştirme konusunu görüştüğü belirtildi.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gleb Nikitin, Libya Rusya İşadamları Konseyi Başkanı ve Rus şirket müdürleri ile görüşmelerde bulundu.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Heyetin, Rusya'nın Trablus Büyükelçisi Ivan Molotkov'un da katılımıyla Libya Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görüşmelerde, gelecekte anlaşmalar imzalayabilmek amacıyla, Rusya'nın elektrik, petrol endüstrisi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda ne kadar ilerlediğinin değerlendirilmesi için uzman ve bilirkişilerin gönderilmesi konusunun ele alındığı ifade edildi.

BK'nın internet sitesinde de, görüşmenin başında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını ve Libya'nın krizden çıkacağı yönündeki inancını Serrac'a ilettiği aktarıldı.

Sitede ayrıca, Bogdanov ve beraberindeki heyetin Libya ziyaretinin, Serrac'ın Moskova ziyaretinde yapılan anlaşmaların hayata geçirilme sürecini görüşmek için gerçekleştirildiği kaydedildi.

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