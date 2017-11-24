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Rusya yıl sonuna kadar Suriye'den büyük ölçüde çekiliyor

Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov Suriye'den yıl sonuna kadar büyük ölçüde çekileceklerini açıkladı.

24.11.2017 - 10:28
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Rusya yıl sonuna kadar Suriye'den büyük ölçüde çekiliyor

Türkiye-Rusya-İran'ın Soçi'de gerçekleştirdiği üçlü zirve ilk meyvelerini vermeye başladı.  Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye'deki Rus askeri gücünün önemli boyutta azaltılabileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlamasının mümkün olduğunu söyledi.

SURİYE'DE NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Rusya, bölgede Suriye lideri Beşar Esad'a özellikle hava saldırıları yoluyla verdiği askeri destek ile ayakta kalmasında önemli bir rol oynamıştı. Soçi kentinde yapılan üçlü zirve sonrası toplantıya ilişkin gazetecilere açıklama yapıldı.

Bölgedeki askeri faaliyetler açısından büyük bir gelişme olan çekilme faaliyetini duyuran Rusya Genel Kurmay Başkanı  Valery Gerasimov, yıl sonuna kadar çekilmenin tamamlanacağını belirtti.

Gerasimov, "Askeri hedeflerin tamamlanması için artık çok az zaman gerekiyor. Elbette başkomutan tarafından bir karar alınacak ve asker konuşlanmasında azaltmaya gidilecek." diyerek planlanan süreci duyurdu.

BÖLGEDE KONTROL SAHALARI BULUNACAK

Rus Genel Kurmay Başkanı, birliklerin büyük ölçüde azaltılacağını, ancak Rusya'nın Suriye'de iki askeri üs, bir ateşkes gözlem merkezi ve "gelişen durumu desteklemek için gerekli bazı yapıları" muhafaza edeceğini belirtti.

Türkiye'nin de "güvenli saha" ve "tampon bölge" taleplerinin hala geçerli olduğu noktada, Rusya'nın bölgeden çekilmesi, tampon bölge oluşturulması iddialarını kuvvetlendirdi.

Fırat Kalkanı ile temizlenen bölgelerde oluşturuan güvenli sahaların devam ettirilerek sınır boyunda "silahsızlandırılmış" bölgelerin oluşturulma ihtimali yeniden gündemde.

SOÇİ ZİRVESİ VE SURİYE'NİN GELECEĞİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Beşar Esad'la Pazartesi günü Sochi'de yaptığı görüşmede Suriye'de askeri operasyon aşamasından, siyasi bir çözüm arayışına geçme konusunu görüşmüştü.

Çarşamba günü de Soçi'de yapılan bir zirve toplantısında Putin, bir Suriye barış konferansı düzenlenmesi konusunda Türkiye ve İran'ın desteğini almış, bu noktada oluşturulacak çözüm doğrultusunda silahsızlandırılmış güvenlik bölgeleri  fikri ortaya yeniden çıkmıştı.

Putin bir süre önce Rusya'nın Suriye'deki hedeflerine ulaştığını söyleyerek askeri gücünün "büyük bölümünün" geri çekilmesini emretmişti.

Ancak Suriye'de mücadele eden ABD önderliğindeki koalisyon, bu açıklamadan sonra da, ülkede bulunan Rus savaş gücünün büyük ölçüde değişmeden kaldığını söylüyor.

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