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Rusya'da 3 kız kardeş babalarını öldürdü

Rusya’da babaları tarafından cinsel istismara uğrayan 3 kız kardeş babalarını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 03.08.2018 - 09:50..
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Moskova’da yaşanan olayda 57 yaşındaki bir kişinin yol kenarında bir evde cesedinin bulunması üzerine soruşturma başlatan polis 3 kız kardeşi sorguya aldı.

İTİRAF ETTİLER

3 kız kardeş sorguda babalarını defalarca bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etti. Kızların babaları tarafından defalarca cinsel istismara uğradığı, bu nedenle babalarını öldürdükleri iddia edildi.

SADECE OKULA MARKETE İZİN VERİYORDU

Cinayetten sonra komşuları babalarının 3 kız kardeşin sadece okula ve market alışverişine gitmelerine izin verdiğini iddia etti. Komşular ayrıca ölen babanın silahlı ve saldırgan biri olduğunu bu nedenle çevrede yaşayanların kendisinden korktuğunu söyledi. 17-18 ve 19 yaşlarındaki kız kardeşler mahkemece 28 Eylül tarihine kadar tutuklandı.

KADIN ÖRGÜTLERİ SERBEST BIRAKILSIN İSTİYOR

Kızlar hakkında kesin karar 28 Eylül'de verilecek. Tutuklanan kız kardeşlerin serbest bırakılması için Rusya’daki kadın örgütleri başta olmak üzere birçok kesimden kişi ve kurum kampanyalara başladı.

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