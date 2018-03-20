Rusya’da 7 oy merkezinde seçim sonuçları iptal

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, devlet başkanlığı seçim sonuçlarının yaşanan ihlaller nedeniyle 7 seçim noktasında iptal edildiğini açıkladı.

SEÇİM SONUÇLARI 7 OY MERKEZİNDE İPTAL

Pamfilova, “Seçim sonuçları şu ana kadar 7 oy merkezinde iptal edildi. Bazı ihlaller kasıtlıydı, bunlar usulsüzlük provokasyonlarıydı” dedi.

Seçim merkezlerindeki gözlemciler sayesinde usulsüzlüklerin derhal tespit edildiğini belirten Pamfilova, “O sırada gözlemci kişiler olmasaydı, yine de güvenlik kameraları bunu kayıt altına alırdı. Ancak, buna daha geç tepki gösterirdik. Gözlemcilerin varlığı ve ortak çabaları hızlı çalışmamızı sağladı” diye konuştu.

PUTİN RAKİPLERİNİ EZDİ GEÇTİ

Rusya’da 18 Mart’ta devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Ülke genelinde 97 bin seçim merkezinde oylama yapıldı.

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 76,68’ini alarak ezici bir zaferle seçimleri kazandı.