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Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

Rusya'da 84'ü yolcu 8 müretttebat 92 yolcu bulunan askeri uçak Karadeniz üzerindeyken radardan kaybolduktan sonra düştü.

Ajanslar | 25.12.2016 - 08:13
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Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

ASD

Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi uçakta askeri yetkililer, Kızıl Ordusu korosu ve gazetecilerin bulunduğu belirtildi.

Rusya'da 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz üzerindeyken radarda gözden kayboldu. Uçağın, Soçi'den Suriye'nin Lazkiye kentine gitmekte olduğu öğrenildi.

SURİYE'YE GİDEN UÇAK DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 84'ü yolcu 8 müretttebat 92 yolcu uçakta bulunuyordu.

Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu.

SAVUNMA BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

Düşen uçağın içinde Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov'da yer alıyordu.

Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

KARADENİZ'DE BULUNDU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre daha önce radardan kaybolduğu belirtilen uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi.

3 GAZETECİNİN DE UÇAKTA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Mikhail Luzhetsky, Oleg Pestov ve Evgeniy Tolstov adlı basın mensuplarının da TU-154 uçağında oldukları belirtildi.

Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

PUTİN UÇAK İLE İLGİLİ TÜM DETAYLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm gelişmelerden haberdar olduğunu belirtti.

Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

TUPOLEVTU- 154 UÇAĞI 2010'DA DÜŞMÜŞTÜ

Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.

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