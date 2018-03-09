Rusya'da bulunan çantanın içinden 27 çift insan eli çıktı

Çin sınırına yakın, Sibirya'daki Habarovsk şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nehir kıyısında bulunan çantanın içinden çıkan 27 çift insan eli akıllara durgunluk verdi.

27 ÇİFT İNSAN ELİ BULUNDU

Balık avlanan popüler bir lokasyonda bulunan 54 adet tam 27 çift insan eli ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, çevrede şüpheli bir olaya rastlamadı.

BAZI TEORİLER ORTAYA ATILDI

Olayla ilgili de bazı teroriler ortaya atıldı. İlk olarak hırsızlık nedeniyle kesildikleri yönünde teoriler ortaya atılırken, bazı yetkililer de ölüe bedenlerden kesildiğini belirtti. Bu teoriler henüz netlik kazanmazken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

POLİS YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Ayrıca kalıntıların yanında bazı tıbbi bandajlar ve hastanelerde kullanılan ayakkabı galoşlarına rastlandı. Araştırmalarına devam eden polis, olayla ilgili bir yorum yapmaktan ise kaçındı.