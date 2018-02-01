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Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası

Rusya'da bir radyo programında Stalin'in Rusya tarihindeki rolü üzerine yapılan tartışma büyüyünce yumruklar konuştu.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 15:27..
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Rusya'da 'Komsomolskaya Pravda' isimli bir radyo programına konuk olan Nikolai Svanidze ve Maksim Shevchenko, Stalin'in tarihi rolü üzerine bir konu ele aldılar.

Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası

İKİLİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Svanidze, komünist lider Stalin'in İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeyi 'berbat' bir duruma soktuğunu ve 'kendi halkına karşı katliam' yaptığını iddia ederken, gazeteci Shevchenko buna karşı çıktı.

Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası İZLE

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Tartışma büyüdü ve iki gazeteci birbirine meydan okudu. Birbirlerine kişisel olarak da hakaret etmeye başlayan ikili, yumruk yumuğa kavga etti.

Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası

PROGRAM YARIDA KESİLDİ

Kadın sunucu ikiliyi ayırmaya çalışsa da başarısız oldu. Kavgaya stüdyo çalışanları müdahale etti. Gerginliğin devam etmesi nedeniyle, program durdurulmak zorunda kaldı

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