Rusya'da 'Komsomolskaya Pravda' isimli bir radyo programına konuk olan Nikolai Svanidze ve Maksim Shevchenko, Stalin'in tarihi rolü üzerine bir konu ele aldılar.

İKİLİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Svanidze, komünist lider Stalin'in İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeyi 'berbat' bir duruma soktuğunu ve 'kendi halkına karşı katliam' yaptığını iddia ederken, gazeteci Shevchenko buna karşı çıktı.

Rusya'da canlı yayında Stalin kavgası İZLE



YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Tartışma büyüdü ve iki gazeteci birbirine meydan okudu. Birbirlerine kişisel olarak da hakaret etmeye başlayan ikili, yumruk yumuğa kavga etti.

PROGRAM YARIDA KESİLDİ

Kadın sunucu ikiliyi ayırmaya çalışsa da başarısız oldu. Kavgaya stüdyo çalışanları müdahale etti. Gerginliğin devam etmesi nedeniyle, program durdurulmak zorunda kaldı