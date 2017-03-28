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Rusya'da konut sayısı azalıyor

Rusya İnşaat Bakanlığı, hizmete alınan konutların toplam alanının düşeceğini belirtiyor.

28.03.2017 - 10:26
  1. Haberler
  2. Emlak

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Rusya İnşaat Bakanlığı, 2017 yılında hizmete sunulan konutların toplam alanının 75-80 milyon metrekareye düşmesini bekliyor.

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Mikhail Men, İnşaat Bakanlığının 2017 yılında hizmete sunulan konutların toplam alanının 2016 yılında kaydedilen 80,2 milyon metrekare seviyesinden 75-80 milyon metrekareye düşmesini beklediğini belirtti.

Bakan Men, "Ülkemizde alanı 75-80 milyon metrekare konutların tamamlanması için gereken potansiyel var. Bu rakamlar, proje belgelere ve inşaata verilen izinlere dayanarak yapılan tahminler." dedi.

TOPLAM HACİM 80.2 MİLYON METREKARE

Bu yıl tamamlanacak konutların hacminin tahmin edilmesinin zor olduğunu dile getiren Men, "2017 yılının, ekonomik açıdan zor olan 2015 yılında inşaatı başlanan konutların tamamlanacağı sene olduğunu anlamamız lazım. Geçen yıl tamamlanmış konutların toplam hacmi 80,2 milyon metrekaredir ki oldukça iyi bir netice." şeklinde konuştu.

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