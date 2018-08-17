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Rusya’da madende patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Rostov bölgesindeki bir madende yaşanan mayın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

İHA | 17.08.2018 - 01:53..
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Rostov bölgesinin Zverevo kentindeki “Obukhovskaya” madenindeki patlamayla yapılan ilk açıklamaya göre, kaza madende çalışmalar için kullanılan patlayıcıların infilak etmesiyle yaşandı.

MAYIN PATLAMASI SIRASINDA İÇERİDEYDİLER

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayın patlaması sırasında maden içinde 6 kişi vardı. Biri olay yerinde öldü, 5’i ise yerel bir hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Rusya’da madende patlama: 1 ölü, 5 yaralı

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