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Rusya'da nefes alamayan bir adam kafatasını deldi

Rusya'da hastaneye kaldırılan bir adamın burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması sonucu kafasını bıçakla deldiği belirtildi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 10:04..
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Rusya’nın Rostov kentinde polis dün Donetsk kasabasında başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar aldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan adamın burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması sonucu kafasına bıçağı kendisinin sapladığı belirtildi.

POLİS İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Rostov'da polise yapılan ihbar ile ortaya çıkan olayda, adam kafasından yaralanmış bir vaziyette bulundu.

Olay yerine ulaşılmasının ardından adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi.

"NEFES ALABİLMEK İÇİN"

“Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” diyen yetkililer, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu belirtti. Diğer yandan Telegram’daki 112. kanalda aynı adama ilişkin bir video yayınlanarak, olayın arkasındaki neden aktarıldı. Adam “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi.

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