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Rusya'da 'Ölüler Günü' karnavalı

Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında Rusya'da bulunan Meksikalı taraftarlar 'Ölüler Günü' etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Moskova'da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 12:14..
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21'inci Dünya Kupası için dünyanın farklı yerlerinden Rusya'ya akın eden futbol tutkunları ilginç görüntüler ortaya çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda da farklı etkinlikler düzenliyor.

Rusya'da 'Ölüler Günü' karnavalı

ETKİNLİĞE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Meksikalı taraftarlar geçtiğimiz günlerde Kızıl Meydan'da bir etkinlik düzenledi. Taraftarların 'Ölüler Günü' olarak adlandırdığı etkinlik kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi bu etkinlik için meydana toplandı ve yüzlerini boyattı.

Rusya'da 'Ölüler Günü' karnavalı

KONSERLER VERİLDİ

Moskova'da toplanan binlerce kişi Dünya Kupası maçları için güzel görüntüler ortaya çıkardı. Etkinlik kapsamında konserler verilerek danslar edildi.

Rusya'da 'Ölüler Günü' karnavalı

Rusya'da 'Ölüler Günü' karnavalı

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