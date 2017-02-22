Rusya'da 'perakende ticaret' düşüşü sürüyor

Rusya resmi istatistik kurumu Rosstat'ın açıkladığı verilere göre, ülkenin perakende ticaret hacmi olumsuz seyrini sürdürerek bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 2,2 trilyon rubleye düştü.

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Geçen yıl, 2015’e göre yüzde 5,2 gerileyen Rusya’nın perakende ticaret hacmi, 2016'nın aralık ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 2,8 trilyon rubleye gerilemişti.

Rusya'nın perakende ticaret hacminde gıda, içecek ve tütün mamullerinin yüzde 48,8'lik paya sahip olduğu belirtilirken, toplam perakende ticaret hacminde ticari kurumlar ve özel girişimcilerin yüzde 93,4'lük payı bulunduğu kaydedildi.