Rusya genelinde düzenlenen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet karşıtı gösterilere polis şiddeti damga vurdu. Onlarca kişi gözaltına alınırken, polisler göstericilere dayak attı.

PUTİN KARŞITI GÖSTERİLER

Ülkenin çok sayıda kentinde binlerce kişi, mart ayında düzenlenen seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin’in 7 Mayıs’ta düzenlenecek “resmen göreve başlama töreni” öncesinde gösteriler düzenlendi.

Rusya'da Putin karşıtı gösterilerde polis dayağı ViDEO

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar, Putin ve Rus hükümeti aleyhinde slogan attı.

Navalnıy, gösterilerin yoğunlaştığı başkent Moskova’da düzenlenen gösterilere katıldıktan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınırken, Putin taraftarları ile protestocular arasında da arbede çıktı.

RUS POLİSİNDEN DAYAK

Arbedenin ardından polis göstericilere sert şekilde müdahale etti.Polisler göstericileri coplarken, yakaladıkları göstericileri de tekme tokat dövdü. Gösterilerin yasa dışı olduğunu belirtilerek çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericilerin bir kısmı yerlerde sürüklendi.