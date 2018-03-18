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Rusya'da seçimin galibi Putin oldu

Rusya'da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Seçim komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre yüzde 73.9 oy toplayan Putin yeniden başkan seçildi.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 21:34..
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Rusya'da seçimin galibi Putin oldu

Rusya’da başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 20.00 itibariyle sona erdi. Başkanlık seçimlerinde seçmen katılımı yüzde 59.9 oldu.

PUTİN YENİDEN BAŞKAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketine göre yüzde 73.9 oy oranı ile kazanan isim olarak belirlendi. Seçim sonuçlarına göre Putin 6 yıl daha Rusya'nın devlet başkanı olacak.

Rusya'da seçimin galibi Putin oldu

Putin’e en yakın isim Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, oyların yüzde 11.2’sini alarak ikinci, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy yüzde 6.7 oy oranıyla üçüncü, liberal kadın aday Kseniya Sobçak 2.5 oyla dördüncü ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy, yüzde 1.6 oy oranı ile beşinci oldu.

Rusya'da seçimin galibi Putin oldu

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN LİDER

Rusya Devlet Başkanı Putin’in seçimleri kazanarak 2024’e kadar iktidarda kalmasına kesin gözle bakılıyordu. Putin, 19 yıllık iktidarıyla Rusya’nın en uzun süre görev yapan lideri.

Rusya'da seçimin galibi Putin oldu

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