Rusya’da tek kullanımlık uzay araçları dönemi sona erdi

Cumhurbaşkanı: Batı daha çok çıldıracak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını ancak anket sonuçlarına göre seçimin ikinci tura kalacağını, HDP'nin de barajı aşacağını söyledi.

Devre arasında 16 milyon euroya Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, İngiltere'de tutunamadı. Galatasaray'ı özlediğini söyleyen Senegalli, transfer sinyalleri verdi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Adana'da Seyhan Nehri'nde yüzen 3 çocuktan biri, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat cesurları sever" diye cevap verdi.

1 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

3 Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı Kravat takmayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin borcunun kreditörler tarafından hafifletilmesi üzerine kravat takarak konuşma yaptı.

4 Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP'nin adayı olarak giren Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildiğini söyledi.

5 AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı Türkiye'deki seçimler için PKK sempatizanlarını gözlemci olarak atayan AGİT, şimdi de '24 Haziran'da şaibe oldu' diyerek kaos yarat peşinde.

6 ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli Esad'ın ortağı Rusya'nın Suriye'de muhalifleri vurmasına karşı çıkan ABD, ateşkes ihlallerine son vermeleri yönünde çağrıda bulundu.