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Rusya'da yola düşen kuğu trafiği kitledi

Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yanlışlıkla trafiğe giren bir kuğu, çevredekilerin yardımıyla zor da olsa uzaklaştırıldı.

RUPTLY | 23.03.2018 - 10:05..
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Rusya'da akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kaliningrad şehrinde trafiğe giren kuğu, trafiği adeta birbirine kattı.

Rusya'da yola düşen kuğu trafiği kitledi

Rusya’nın Kaliningrad şehri, otoyolda sıkışıp kalan vahşi bir kuğunun dramatik kurtarılışına sahne oldu. Perşembe günü gerçekleşen olayın görüntüleri, İçişleri Bakanlığının Kaliningrad ofisi tarafından yayınlandı.

Rusya'da yola düşen kuğu trafiği kitledi ViDEO

TALİHSİZ KUĞU YOLA DÜŞTÜ

Köprünün üzerindeki telin uçuşunu engellemesi nedeniyle kuğu, yola düştü. Polis ve Vahşi Hayvanları Koruma Hizmetleri olay yerine gelene kadar sürücüler ve yoldan geçen vatandaşlar kuğuya yardım etmeye çalıştı.

Rusya'da yola düşen kuğu trafiği kitledi

KUĞU KURTARILDI

Polis, kurtarma çalışmaları son bulana kadar trafiği durdurmak zorunda kaldı. Ancak bu durum neredeyse trafiği durdurma noktasına getirse de kuğu kurtarıldı.

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