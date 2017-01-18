Rusya'daki erken rezervasyonların yarısı Türkiye'ye ait

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonların, geçtiğimiz yılın eylül ayında başladığı belirtilerek, “Rus turistler, Türkiye’yi özledi. Vatandaşlar erken rezervasyonla sağlanan indirimlerden de faydalanmak istiyor.” denildi.

RUSLARIN İLK SEÇENEĞİ TÜRKİYE

Açıklamada, Rus rublesinin son dönemde değer kazanması ve Türkiye’deki otellerin önemli indirimler yapması sayesinde, Türkiye’nin erken rezervasyonda Rusların ilk tatil seçeneği olduğu kaydedildi.

Türkiye’de tatile yönelik talebin, 2015’e göre iki kat arttığının belirtildiği açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya ve Rusya’nın diğer şehirlerinin, tatil talebinin diğer yüzde 50’sini oluşturduğu ifade edildi.

Ruslar için Türkiye’deki en gözde tatil destinasyonlarının yine Alanya, Side ve Kemer olduğu belirtilirken, bu bölgelerdeki bazı otellerde indirimlerin yüzde 50’ye kadar yükseldiğine işaret edildi.