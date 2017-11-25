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Rusya'daki uluslararası medyalar artık yabancı unsur

Putin, ülkede bulunan uluslararası medya kuruluşlarını sıkı denetime tabi tutan yasa tasarısını imzaladı.

Ajanslar | 25.11.2017 - 23:51..
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Rusya’nın RIA haber ajansı, ülkenin devlet başkanı Vladimir Putin’in ‘yabancı medya yasası’nı onayladığını duyurdu.

Yasa taslağına göre yabancı medya kuruluşları, 2012 yılında devreye giren yabancı fonlara sahip olan sivil toplum kuruluşları yasasına uygun hareket etmek zorunda kalacak.

Rusya'daki uluslararası medyalar artık yabancı unsur

BÜTÜN HAREKETLERİ RAPORLAŞACAK

Batılı devletler tarafından eleştirilen 2012 yılındaki yasaya göre yabancı unsur olarak sınıflandırılan sivil toplum örgütlerinin fonlanmaları, hedefleri ve paralarını nasıl harcadıklarına yönelik Rusya'ya sürekli rapor sunması gerekiyor.

Rusya, bu önlemi Avrupa ve Ortadoğu'da görülen sosyal hareketlerin Batılı devletler tarafından düzenlendiğini öne sürerek almıştı.

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