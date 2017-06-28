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Rusya'dan ABD'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD'deki diplomatik mal varlığına el konulmasına vereceği yanıtı hazırladığını bildirdi.

28.06.2017 - 22:08
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Rusya'dan ABD'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova "Rossiya 1" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Anlayacağınız üzere, bu konuyu sadece Rusya Dışişleri Bakanlığı çözmeyecek" dedi.

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Zaharova, Moskova'nın hazırladığı önlemler üzerinde ciddi bir şekilde hazırlanıldığını ve bu önlemler hakkında Amerikan hükümetinin bilgilendirildiğini belirtti.

ABD ÜLKESİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, ABD Rusya'nın New York ve Washington'da şehir dışındaki mal varlıklarına el koymuştu. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki ülkenin Rusya'nın diplomatik varlığının geri verilmesi koşullarına ilişkin görüşmeler yaptığını belirtti.

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