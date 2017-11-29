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Rusya'dan Filistin'e destek

Rus devlet adamı Putin, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdiğini yineledi.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 05:14..
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazılı bir mesaj iletti.

Rusya'dan Filistin'e destek

"DESTEĞİMİZİ TEKRAR VURGULUYORUZ"

Putin mesajında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan ve Ortadoğu Dörtlüsü'nde yer alan Rusya, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verme konusundaki ilkesel tutumunu vurguluyor" ifadesini kullandı.

Ortadoğu'daki çatışmaya, uluslararası meşruiyet, BMGK kararları ve Arap barış girişimine uygun olarak adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Putin, bu kapsamda İsrail'in 1967'de başladığı Arap topraklarına yönelik işgalinin sona ermesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Rusya'dan Filistin'e destek

EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME MESAJI

Filistin'de ulusal uzlaşıya desteğini vurgulayan Putin, halkın yaşadığı toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamaya ve Filistin ile ekonomik bağları güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977 tarihinde yaptığı oturumda alınan kararla Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978'den bu yana her yıl 29 Kasım tarihi "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

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