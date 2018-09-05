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Rusya'dan İstanbul'da Suriye zirvesi çağrısı

İdlib'de yaşanan saldırıların ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı, Türkiye, Fransa ve Almanya’yla İstanbul’da zirve yapmak istediklerini duyurdu.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 16:45..
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin elindeki son bölgeye rejime bağlı ordu birliklerinin topçu atışı yaptığını duyurdu. Türkiye sınırına yakın konumdaki Cisr el Şuğur'un yanı sıra Hama'nın kuzey ve batısındaki köyler de vuruldu.

Özgür Suriye Ordusu, Esed güçlerine bağlı bir tankın vurulduğunu duyurdu.

ABD: TÜRKİYE İLE AYNI ENDİŞELERİ TAŞIYORUZ

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde tarafların İdlib'e askeri operasyonun çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir olduğunu duyurdu. Türkiye Maslahatgüzarı ise, "İdlib'e müdahaleyle ilgili Türkiye'yle aynı endişeleri taşıyoruz" dedi.

RUSYA'NIN ÇAĞRISI

Ankara ve Moskova, İdlib konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Rusya'dan "İdlib'deki sorun çözülmeden Suriye normale dönemez" açıklaması geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye konusunda Türkiye, Fransa ve Almanya’yla İstanbul’da zirve yapmak istediklerini duyurdu.

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