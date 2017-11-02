Bomba şüpheli uçaktan

Rusya'nın Başkenti Moskova'dan kalkan bir uçak, İstanbul'a hareket ettiği sırada bir yolcunun şüpheli halleri uçakta bomba alarmı verilmiş, Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra tuvalete çantası ile giden yolcu, korku dolu anlar yaşatmıştı.

UÇAKTA BOMBA PANİĞİ

Tuvalette 20 dakikadan fazla kalan yolcu, diğer yolcu ve mürettebatın da dikkatini çekti. Bunun üzerine devreye giren kabin görevlileri kapıyı çaldı. Kapı açılmayınca dışarıdan zorla açıldığında adamın içerde olduğu görüldü, kapı tekrar kapatıldı.

Tuvalette uzun süre kalan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptırdı VİDEO

İşni bitiren adam yerine geçtiği sırada hostesler tarafından kelepçelendi. Adama sorular soran görevliler içeride ne yaptığını ve neden çantanın da yanında olduğu sorularının cevabını almak istedi.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR

Çok fazla tuvalette kaldığı için şüpheli bulunan adam, kabin görevlilerince etkisiz hale getirildikten sonra uçak acil iniş kodu ile Ukrayna'nın Odessa kentine iniş gerçekleştirdi.

Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi uzmanlarının uçağı incelediği ifade edilirken, polisin çantada şüpheli hiçbir şey bulmadığı ve Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanlarının şüpheli davranan Litvanya vatandaşının ifadesini aldığı bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.