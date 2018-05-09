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Rusya'dan nükleer anlaşmaya bağlılık açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı almasına karşın, Rusya'nın, taraflarından biri olarak İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 11:57..
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Rusya, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı vermesine karşın mutabakata bağlı kalacağını açıkladı

"BAĞLI KALACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin çekilme kararı vermesine karşın Rusya'nın İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı olup olmadığı sorusu karşısında, "Evet bağlı kalacağız" yanıtını verdi.

Lavrov daha önce nükleer anlaşma meselesi ile birlikte BM'nin Orta Doğu'ya ilişkin kararı, Paris İklim Konferansı Deklarasyonu, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel prensipleri gibi büyük anlaşmaları bozmaya yönelik girişimlerinin ardından ABD'nin müzakere edilebilirliğinin akıllarda giderek daha da soru işaretlerine yol açtığını söylemişti.

ANLAŞMA ZİRVESİ

ABD lideri Trump'ın çekilme kararını açıklaması ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerindeki mevkidaşları ile görüşmesi bekleniyor.

Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma, Temmuz 2015'te, Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan 5+1 ülkeleri ile imzalanmış, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını kısıtlaması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılması kararı alınmıştı.

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