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Rusya'dan S-300 açıklaması

Rusya, Suriye'ye gönderdiği S-300 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-300'ler ile bazı bölgelerin hava trafiğine kapatılacağını belirtti.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 11:44..
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'dan S-300 açıklaması

S-300'LER BÖLGEDE

Bakanlık, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceği ifade edildi.

Rusya'dan S-300 açıklaması

ESAD-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Suriye devlet medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile S-300’ler konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurdu. Suriye basınında yer alan haberde "Rusya Suriye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi planlıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD'DEN RUSYA'YA S-300 YANITI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını savundu.

Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söylemişti.

Rusya'dan S-300 açıklaması

NETANYAHU DA KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Beşar Esad rejimine S-300 verme kararına ilişkin "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır" dedi.

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