Rusya'dan S-300 açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.
S-300'LER BÖLGEDE
Bakanlık, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceği ifade edildi.
ESAD-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Suriye devlet medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile S-300’ler konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurdu. Suriye basınında yer alan haberde "Rusya Suriye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi planlıyor" ifadeleri yer aldı.
ABD'DEN RUSYA'YA S-300 YANITI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını savundu.
Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söylemişti.
NETANYAHU DA KARŞI ÇIKMIŞTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Beşar Esad rejimine S-300 verme kararına ilişkin "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır" dedi.